Empoli-Torino, probabili formazioni e dove vederla

L’Empoli proverà a costruire la salvezza davanti ai propri tifosi ma la bagarre per non retrocedere è agguerritissima. Con una vittoria il Torino potrebbe continuare a sognare l’Europa ma i granata storicamente hanno sempre faticato contro il club toscano. In 23 sfide di Serie A, infatti, 11 volte hanno pareggiato mentre concludono la tabella 7 vittorie per l’Empoli e 5 per il Torino. Il match sarà visibile sia sulla piattaforma di DAZN che su Sky e in streaming su Skygo e NOW TV sabato 6 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Empoli-Torino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric