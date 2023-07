ESCLUSIVA – Bordon: “Inter, avrei preso Vicario. Trubin è il futuro, e su Buffon vi dico che..”

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Ivano Bordon, ex allenatore di calcio ed ex calciatore di Inter e Sampdoria e campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, ha parlato della situazione Onana-Inter, ma anche quella legata a Buffon, che potrebbe presto lasciare il Parma e dire addio al calcio giocato.

Con la cessione di Onana al Manchester United secondo lei come si muoverà l’Inter? Si parla di Sommer, Trubin e Lloris? Li conosce?

“Ceduto Onana, per l’Inter non sarà facile trovare un portiere che sappia giocare con i piedi come l’ex Ajax, che al quale penso Inzaghi abbia affidato il pallino del gioco, quindi significa che poteva decidere di giocare la palla corta o lunga, quindi come impostare l’azione. La capacità di Onana con i piedi era più che ottima. Trubin lo conosco abbastanza bene, è un buon portiere, prestante, forte fisicamente e tra i pali mi sembra valido. Con i piedi non so ancora giudicarlo, non l’ho osservato molto. Lloris invece l’ho visto spesso sia nella Nazionale Francese che in Premier League al Tottenham, ha una grande esperienza anche se credo che l’Inter non punterà su di lui”.

In ottica serie A si fanno i nomi di Cragno e Carnesecchi. Secondo lei sono nomi da Inter?

“Cragno ha fatto un anno dove ha sofferto il non giocare e questo non lo ha di certo aiutato. Io penso che un acquisto però sarà Trubin, anche se Carnesecchi è un portiere molto valido. Sommer è esperto, Marotta e Ausilio potrebbero puntarci visto che ci sono da prendere due portieri, un titolare e il suo vice. Io però come dicevo prima, credo che arriveranno Trubin e Sommer”.

Cosa farà ora l’Inter sul mercato? Lei avrebbe puntato su un portiere italiano come Carnesecchi, Vicario o Gollini?

“L’Inter ora deve affidarsi a un portiere esperto. Ripeto, Carnesecchi mi piace anche se non ha molta esperienza e giocare con il club nerazzurro non è facile, visto che farà di nuovo la Champions League. Vicario è molto valido e penso abbia fatto bene il Tottenham a puntare su di lui, anticipando proprio l’offerta dell’Inter, che voleva il calciatore. Gollini lo conosco, era partito benissimo poi ha avuto un calo, non so se di testa o fisico ma in Inghilterra non ha giocato molto. Gollini con i piedi sa giocare, è forte e mi piace, anche se non sarà facile tornare ai livelli di prima.

Da portiere a portiere: secondo quale sarà il futuro di Buffon? Continuerà o dirà addio al calcio giocato?

“Il futuro di Buffon mi lascia a cose inaspettate, a lui consiglio di continuare a giocare ancora, penso che se uno si sente bene e dimostra di essere all’altezza dico perchè non continuare? Gigi mi sembra abbia avuto però qualche problemino fisico e non so quindi proprio quale sarà la sua scelta per il futuro, se continuare o no comunque a lui vanno i miei migliori auguri”.