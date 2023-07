Intervistato da Parmalive.com, Silvano Martina, agente di Buffon, ha parlato del futuro del portiere ex Juventus.

“Gigi in questo momento è in vacanza, non abbiamo ancora parlato del suo futuro. Quando rientrerà avremo modo di aggiornarci, ma al momento non ci sono novità”. Il portiere classe 1978 non è stato convocato per il ritiro di Valles visto che è in dubbio il futuro del calciatore, che potrebbe ritirarsi dal calcio o provare un’esperienza in Arabia Saudita.