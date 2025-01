ESCLUSIVA – Di Biagio: “Ottima vittoria della Roma. Felice per Pellegrini. Supercoppa? Inter favorita”

Luigi Di Biagio, ex calciatore e attuale commissario tecnico dell’Under 23 saudita, ha rilasciato un’intervista esclusiva all’inviato per SportPaper a Riyadh, Samuel Tafesse.

Di Biagio: “Thiago Motta? Allenare la Juventus non è come allenare il Bologna”

Come giudichi il percorso delle quattro squadre in Supercoppa?

“La formula nuova è attiva da diversi anni. È un po’ anomalo, se vogliamo, perché l’ambiente è diverso, la tifoseria è diversa, ma il business ha portato a giocare qui la competizione. È una bella esperienza, l’Arabia Saudita ha un potenziale incredibile, ci lavoro ci sto vivendo e ne so qualcosa. C’è tanto entusiasmo per la partita di stasera, tra le più belle delle finali possibili“.

Un pronostico sulla gara di questa sera.

“Conceição sta aggiustando un po’ la situazione, anche se è ancora presto. L’Inter sta benissimo, è la favorita, la mia sensazione è che possa vincere la coppa. È sempre una finale”.

Ieri il derby di Roma, un tuo commento.

“La Roma ha fatto un buonissimo primo tempo andando due volte in rete. Sono felice per Pellegrini, aveva bisogno di questa iniezione di fiducia. La Lazio è tornata bene nella ripresa, è una delle squadre protagoniste. Ottima vittoria per rilanciare i giallorossi“.

Thiago Motta non vive un buon momento, come giudichi il suo percorso?

“Thiago Motta sta cercando di dare un timbro. Sta facendo fatica, le aspettative sono completamente differenti da quelle di Bologna. Allenare la Juventus non è facile. Al momento non basta quello che sta facendo, nonostante il percorso è quello giusto. Non sarà facile”.