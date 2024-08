ESCLUSIVA – Marco Lollobrigida: “Il grande acquisto della Juventus è Thiago Motta. Mbangula e Savona non avrebbero mai giocato con Allegri”

Marco Lollobrigida, giornalista Rai, intercettato da SportPaper a Il Calciomercato, presso l’Hotel Hilton di Roma, ha parlato delle imminenti sfide della Nazionale e della nuova Juventus di Thiago Motta.

Marco Lollobrigida: “Mi aspetto che Spalletti dia seguito alle sue parole”

La Nazionale di Spalletti si appresta a disputare due sfide importanti dopo un Europeo fallimentare, cosa si aspetta?

“Mi aspetto che ci sia seguito alle parole di Spalletti che ha detto: “Rimango e ringiovanisco la Nazionale”. Non mi aspetto grandi progressi dal punto di vista del gioco, non può esserci un miracolo. Spalletti è tatticamente molto bravo. Europeo fallimentare, non possiamo dire altro, ma confido nel prosieguo di quest’opera di ringiovanimento. Abbiamo qualche ragazzo interessante, facciamolo giocare. Possiamo avere, con Spalletti alla guida, da qui al Mondiale, una Nazionale che riacquisti dignità”.

Il calciomercato: quale squadra l’ha sorpresa di più in questa sessione?

“Sicuramente la Juventus. Il grande colpo è stato Thiago Motta. Ero convinto che fosse bravo, sei punti in due partite, contro avversari tecnicamente con meno sostanza, ma bisogna vincere e le ha vinte dominando. Poi ha preso Koopmeiners, ha Douglas Luiz in panchina, e c’è Motta, che è il grande colpo di mercato: guardiamo Mbangula, guardiamo Savona, che con Allegri non avrebbero mai giocato. Non è per attaccare Allegri, ma è per sottolineare la diversità di visione tra i due. Complimenti a Giuntoli per Thiago Motta e per i calciatori che ha preso”.