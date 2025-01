Esclusiva Mercato – Juventus, per la difesa si guarda in Turchia

Juventus, il rinforzo in difesa arriva dalla Turchia?

In attesa di definire il futuro di Andrea Cambiaso, su cui si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio al Manchester City, e l’ormai certo addio di Danilo, la Vecchia Signora starebbe muovendo nuovi passi anche sul mercato in entrata. I bianconeri, stando alle fonti del nostro inviato in casa Juventus, Samuel Tafesse, starebbero trattando un calciatore albanese o kosovaro dal campionato turco. Su tutti spiccano i nomi del laterale dell’Alanyaspor, Florent Hadergjonaj, e quello dell’ex Torino, ora al Bodrum, Arlind Ajeti.