ESCLUSIVA – Moggi: “La Juve può fare poco a gennaio. Il futuro di Allegri? Dipende da lui. Mourinho dà sempre la colpa agli altri.”

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus e Napoli, intervistato, in esclusiva, ai microfoni di SportPaper.

Chi vede favorito tra Juventus e Inter nella corsa scudetto?

“Sarà una lotta sicura. L’Inter ha una squadra più strutturata, ma ha impegni maggiori rispetto alla Juventus; giocare una partita a settimana è molto più semplice che giocarne due. Se i bianconeri restano attaccati, come in questo periodo, potrebbero anche riuscire a vincere il campionato.”

Ci sono state numerose polemiche riguardanti la classe arbitrale, soprattutto da parte di Mourinho e del Verona nella gara contro l’Inter, da cosa dipende il problema?

“Di solito Mourinho, quando le cose vanno male, dà sempre la colpa a qualcuno. Tuttavia, non posso giudicare quanto accaduto non avendo visto la partita. Per quanto riguarda l’episodio di Milano è stato sbagliato non fermare l’azione sulla gomitata di Bastoni, ma l’errore può capitare. Può succedere di avere episodi a favori e altre volte di averne contro.”

Il mercato della Juventus: Giuntoli riuscirà ad eliminare il gap con l’Inter?

“A gennaio si può fare bene poco, se non mettere insieme il gruppo e accrescerlo di qualche unità. La realtà rimane quella. Sarà il futuro a dirci se l’Inter riuscirà a resistere, nonostante gli impegni, e se la Juventus resterà attaccata.”

Allegri resterà alla Juventus?

“Non vedo perché non debba restare alla Juve. Allegri sta facendo dei risultati anche insperati, se vogliamo. Per cui, può dipendere soltanto da lui. La decisione finale della Juve, se Massimiliano Allegri continua così, non vedo perché debba essere negativa. In questo momento è positivissima.”

Situazione in casa Napoli, è frutto di sceglie sbagliate?

“Più che scelte sbagliate, è venuto a mancare Giuntoli.”

Su Mourinho, resterà a Roma?

“Queste sono cose da chiedere alla società.”