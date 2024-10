ESCLUSIVA – Repice: “Se Zaniolo supererà gli acciacchi ne vedremo delle belle. Credo che Buffon si sia fatto sentire come si deve dopo l’Europeo”

Francesco Repice, storica voce di Radio Uno, ha parlato del prossimo impegno della Nazionale ai microfoni di sportpaper.it.

Repice: “Italia salita di cifra tecnica con alcuni calciatori non presenti in Germania”

Italia-Israele, crede che gli azzurri risponderanno al pareggio arrivato nella sfida dell’Olimpico contro il Belgio?

“Penso di sì, il pronostico dice questo. La squadra, secondo me, è riuscita a raggiungere un risultato importante per come si erano messe le cose. Sono abbastanza fiducioso. Una vittoria potrebbe garantirci l’accesso come teste di serie nelle qualificazioni al Mondiale, che è la cosa più importante”.

Cosa è scattato nella mente di Spalletti e dei calciatori dopo il fallimento degli Europei?

“Credo semplicemente che siano saliti di cifra tecnica con alcuni dei calciatori non presenti, che hanno alzato il livello della squadra. In aggiunta, penso che qualcuno si sia fatto sentire come si deve, mi riferisco in particolare a Buffon”.

C’è qualcuno che l’ha impressionata in particolar modo?

“Sinceramente sia Calafori che Tonali, ma anche Ricci. Ho molta fiducia in questi ragazzi. Sono sicuro che se Zaniolo supererà gli acciacchi fisici che lo hanno, sfortunatamente, costretto ad un ruolo non da super protagonista negli scorsi anni, allora ne vedremo delle belle”.

Gasperini potrebbe essere l’arma in più per recuperare completamente in Zaniolo?

“Io credo che Gasperini sia un grande allenatore e credo che Zaniolo abbia tutto da guadagnare stando con lui”.

E dei giovani Maldini e Pisilli?

“Aspettiamo. Giusto aspettare. Stiamo parlando di talenti, non mettiamo troppa pressione. Giusto che giochino, giusto riconoscerne il talento, ma non accentuare la pressione, vista la giovane età”.