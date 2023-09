ESCLUSIVA SportPaper TV | Sabatini: “La Juve non è un grande squadra. La Roma? Avrebbe vinto l’Europa League con un altro arbitraggio”

Nella prima puntata di Sportpaper Tv, in onda su Radio Roma, è intervenuto Walter Sabatini, ex dirigente sportivo di Roma, Lazio e Palermo, riguardo al momento delle big in questo inizio di campionato.

Sportpaper Tv, le parole di Sabatini

Qual è il grande colpo di mercato ?

“Ovviamente Lukaku. E’ un giocatore che stando bene potrebbe portare la Roma in alto. Dico potrebbe per via delle condizioni fisiche”.

Secondo lei la Roma come può raggiungere il quarto posto tramite campionato oppure vincendo L’Europa League ?

“Io credo che la Roma debba concentrarsi sul campionato e cercare di fare il massimo. Il mercato è stato fatto e Mourinho ha i giocatori per farlo. Con un altro arbitraggio la Roma avrebbe vinto l’Europa League”.

Il mercato della Lazio?

“Milinkovic non si sostituisce facilmente. Kamada fa molto bene ma anche Guendouzi. Lo conosco bene, ha molta corsa nelle gambe, è un ottimo acquisto”.

Favorita per lo scudetto? Inter in stile Napoli?

“Difficile fare quello che ha fatto il Napoli, ma l’Inter è quella da battere. Il Napoli può lottare per lo scudetto. Tanti dicono Milan, io non ci credo. E’ il Milan di Maldini e Massara che sta facendo bene”.

A proposito dell’Inter, come giudica la campagna acquisti dei nerazzurri?

“Ottimo, devo di ottimo! Pavard può fare la differenza sa giocare a 5 e fare il quinto e può fare il centrale a 3 oppure a 4. E’ forte. L’Inter è la squadra da battere. Ripeto la rosa è molto profonda, sono molto forti”.

Siamo al terzo anno di Mourinho , cosa gli chiediamo?

“Mourinho deve portare a casa almeno il posto in Champions. E’ un obbligo morale. Roma, Juventus, Milan ed Inter non posso stare senza Champions”.

Riguardo la Juventus ?

“Negli ultimi anni hanno perso il loro spirito. Non sono una grande squadra. Ha un grande allenatore deve ritrovare lo spirito bianconere perduto. In queste prime partite pare l’abbiano ritrovato”.