Esonero Allegri, ultima chiamata per il toscano? | I possibili traghettatori

Allegri, decisive le prossime gare

La panchina di Massimiliano Allegri, dato lo scarsissimo rendimento di questo periodo, è quanto mai traballante. Il tecnico toscano ha contro di sé parte della tifoseria e della dirigenza, e, soprattutto, una squadra che sembra sempre più lontana da lui. Scudetto perduto, Europa in bilico e un’ultima cartuccia in Coppa Italia per provare a salvare, quanto possibile, una stagione che, data la condizione attuale, potrebbe concludersi disastrosamente. Il futuro dell’allenatore livornese passa dalla semifinale di coppa nazionale e dalle due gare di campionato, fondamentali per un posto in Champions League, contro Fiorentina e Torino. Come già accaduto nelle stagioni 2008/2009 con Ranieri e 2009/2010 con Ferrara, la panchina bianconera potrebbe cambiare protagonista a stagione in corso, cosa impensabile solo qualche mese fa. I possibili traghettatori, sino al termine della stagione, in caso di possibile esonero di Allegri, potrebbero arrivare entrambi dal settore giovanile: si tratta di Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, e di Pablo Montero, tecnico dell’under-19 bianconera. Dunque, in attesa di conoscere il futuro dell’attuale allenatore della Juventus, si cerca di costruire anche il futuro. Il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Thiago Motta, ma resta da capire cosa accadrà da qui alle prossime settimane.