Esonero Juric, la strada più percorribile porta al ritorno di De Rossi

Ore calde per il possibile esonero del tecnico croato. L'opzione più probabile porta al ritorno di De Rossi. Resta aperta la pista Ranieri. Più defilati Roberto Mancini e Massimiliano Allegri.

Sconfitta pesantissima a Firenze e clima tutt’altro che sereno in casa Roma. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il tecnico Ivan Juric sarebbe stato messo in discussione dopo una serie di risultati negativi, comprendente due pareggi e tre sconfitte in otto gare, dal momento del suo arrivo nella Capitale. Si ipotizza, dunque, un possibile ritorno di Daniele De Rossi, il cui addio aveva suscitato malumori nella tifoseria, conditi da un forte livore nei confronti della società, ritenuta la vera colpevole della disfatta di questo inizio di stagione.

Esonero Juric, faccia a faccia tra tifosi e calciatori alla Stazione Termini

Nella notte è giunta una ennesima contestazione alla Stazione Termini, secondo quanto riporta SportMediaset, con un faccia a faccia tra tifosi e giocatori, intimati di ritornare sulla via giusta nel più breve tempo possibile. Su tutti c’è il capitano, Lorenzo Pellegrini, il quale, al termine della gara, avrebbe asserito “Se il problema sono io posso andarmene”. Clima tesissimo non solo sul caso allenatore, ma anche con il resto della squadra, in una partenza di campionato inquieta e lontana dalle attese della vigilia.

Esonero Juric, le altre ipotesi: c’è Claudio Ranieri

Tra le altre possibili alternative per la panchina c’è un altro possibile rientro, quello di Claudio Ranieri. L’ex Cagliari, che aveva annunciato il proprio ritiro al termine della passata stagione, avrebbe parlato di recente della propria voglia tornare in panchina. Le due piste virerebbero verso nomi più lontani, come Roberto Mancini, vecchia conoscenza dell’altra sponda del Tevere, fresco di addio alla nazionale saudita, e Massimiliano Allegri, ipotesi, al momento, più remota.