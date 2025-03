Esonero Thiago Motta, Genoa ultima spiaggia per il tecnico?

L’avventura di Thiago Motta in bianconero sembra essere giunta davvero al capolinea. L’esperienza del tecnico ex Bologna a Torino non ha mai trovato un punto di svolta e gli ultimi risultati negativi ne hanno sottolineato i limiti, con una squadra confusa e con le ambizioni già spente a marzo. Dunque, l’ultima partita sulla panchina della Juventus di Thiago Motta potrebbe essere la prossima contro il Genoa all’Allianz Stadium.

Juventus, c’è l’accordo con Roberto Mancini

Dopo alcune settimane di valutazioni, la società bianconera avrebbe deciso di puntare su Roberto Mancini. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra la Juventus e l’ex CT prederebbe un termine sino a giugno, conclusione del Mondiale per Club, con continuazione legata alla possibile qualificazione alla prossima UEFA Champions League.