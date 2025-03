Le voci di un arrivo di Roberto Mancini alla Juventus si fanno sempre più insistenti. L’ex ct della Nazionale potrebbe prendere il posto di Thiago Motta. Al momento il tecnico italo-brasiliano non è del tutto fuori dal club bianconero, avendo ancora delle chance da giocarsi e un contratto con scadenza segnata nel 2027. Ma in caso di disfatta con la Fiorentina al Franchi, il dt Cristiano Giuntoli ha già in mano una lista di sostituti, in pole c’p e proprio l’ex Inter.

Juventus, Mancini per il post-Motta

Il progetto bianconero deve passare nelle mani di un tecnico sicuro e capace, in mani fidate. Non si possono fare ulteriori sbagli e, per tenere vivo ormai l’unico obiettivo rimanente del quarto posto e della qualificazione in Champions League, serve un buon allenatore, non un traghettatore qualunque. Il ‘Mancio’ è il profilo indicato per carisma, background professionale e caratteristiche tecniche e di gestione alternative a Thiago Motta.

Non si potrebbe dare fiducia all’ex ct della Nazionale con tutto il trascorso: tre scudetti con l’Inter, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Premier League (quello che, di fatto, avviò l’epopea del Manchester City degli sceicchi), 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Community Shield e una Coppa di Turchia. Fino, ovviamente, all’esaltante trionfo europeo alla guida della Nazionale azzurra nel 2021.