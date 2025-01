Esposito risponde a Pohjanpalo | È 1-1 tra Venezia ed Empoli

La Serie A riparte dallo Stadio “Pierluigi Penzo”, teatro della sfida tra Venezia ed Empoli. Gli ospiti occupano attualmente il dodicesimo posto in classifica con 19 punti. La squadra di D’Aversa sta attraversando un periodo complicato, avendo ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Nell’ultimo turno, i toscani sono stati sconfitti in casa dal Genoa con il punteggio di 2-1. Il Venezia, invece, si trova in una situazione ancora più delicata, occupando il penultimo posto con 13 punti. La formazione allenata da Di Francesco ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque giornate, ma nell’ultima uscita è stata battuta di misura a Napoli, con il risultato di 1-0. Entrambe le squadre hanno bisogno di invertire la rotta per risalire in classifica e allontanarsi dalle zone pericolose.

Venezia – Empoli, gara equilibrata e pareggi che sorride agli ospiti.

Un primo tempo vivace e ricco di emozioni quello andato in scena allo stadio Penzo. L’ Empoli parte forte, ma è il Venezia a trovare il vantaggio dopo appena 5’: un errore di Vasquez nel rinvio colpisce Pohjanpalo, con il pallone che rimbalza in rete, 1-0 per i lagunari. La reazione dell’Empoli non tarda ad arrivare, con Colombo, Anjorin ed Esposito protagonisti delle offensive toscane. Il pareggio si concretizza al 32’, grazie a una splendida azione: Colombo, sotto pressione in area, riesce a resistere a due difensori e serve un assist perfetto per Esposito, che davanti a Stankovic non sbaglia e rimette le cose in equilibrio. Si va a riposo sul parziale di 1-1. Inizio ripresa che vede un Venezia in crescita rispetto alla prima frazione, per intensità e gestione del possesso ma l’occasione più importante è per l’Empoli con Anjorin che imbuca per Colombo ma il 29 empolese si fa ipnotizzare da Stankovic. Ripresa decisamente avara di emozioni con le due compagini che sembrano quasi accontentarsi del risultato. Finisce 1-1 tra Venezia ed Empoli. Pareggio che sorride maggiormente ai toscani vista la posizione in classifica.

Venezia-Empoli, il tabellino

1-1

Reti: 6′ Pohjanpalo (V); 31′ S. Esposito (E).

Ammoniti: 39′ Sverko (V); 56′ Viti (E); 62′ S. Esposito;

Venezia(3-4-1-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni(65′ Andersen);Ellertsson; Oristanio(69′ Yeboah), Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Haps, Gytkjær, Yeboah, Bjarkason,Grandi, Schingitienne, Candela, Chiesurin,Andersen, Raimondo, El Haddad. Allenatore: Di Francesco.

Empoli(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti(79′ Cacace); Gyasi(79′ Sambia), Anjorin(82′ Henderson), Grassi, Pezzella(87′ Marianucci); S. Esposito(87′ Ekong), Maleh; Colombo. A disposizione: Perisan, Henderson, Sambia, Seghei, Cacace, Ekong, De Sciglio, Toso, Marianucci, Bacci, Konate. Allenatore: D’Aversa.