Euro 2024, a Marciniak la sfida tra Svizzera e Italia

Sarà l’arbitro Szymon Marciniak a dirigere l’ottavo di finale tra Svizzera e Italia, in programma sabato 29 a Berlino.

Euro 2024, c’è Marciniak per l’Italia

Insieme a lui ci saranno i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik guardalinee, il quarto ufficiale di gara sarà l’argentino Facundo Tello, alla Var il polacco Tomasz Kwiatkowski e, come assistenti, il connazionale Var Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert. L’arbitro polacco in questa stagione ha già arbitrato sfide importanti come Atletico Madrid-Inter, Lazio-Feyenoord e Roma-Milan.