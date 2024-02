Europa League, Lukaku riacciuffa il Feyenoord: in Olanda è solo 1-1

La sfida tra Feyenoord e Roma finisce in pareggio: tutto da rifare per la squadra olandese di Slot

La prima Roma europea di Daniele De Rossi bella a metà nella sfida di questa sera contro il Feyenoord in una sorta di remake di 3.0 dopo le sfide di Conference e della stagione precedente. Parte bene la squadra giallorossa che va più volte vicina al vantaggio con Dybala, Lukaku e con una traversa colpita da fuori di Paredes. Nonostante l’ottimo gioco i giallorossi vanno sotto nel finale di primo tempo grazie ad un colpo di testa di Paixao, che di solo svetta davanti a Svilar.

La Roma deve però reagire allo svantaggio e nel secondo tempo ci prova ancora con il tandem d’attacco anche se manca sempre l’ultima giocata. I giallorossi però insistono e grazie ad una giocata sulla fascia di Spinazzola trova il pareggio con un colpo di testa di Lukaku, bravo a sfruttare l’assist perfetto dell’ex Atalanta. Il Feyenoord non ci sta e Slot inserisce Gimenez, attaccante che ha già spaventato la Roma in questi anni. Diversi i cambi anche per De Rossi visto che la Roma soffre negli ultimi istanti finale anche se è tutto da rifare perchè in Olanda finisce 1-1.

TABELLINO:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao. A disposizione: Lamprou, Van Sas, Lopez, Ivanusec, L. Sauer, Read, Milambo, Giménez, Lingr. Allenatore: Slot

ROMA(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini Lo.; Dybala, Lukaku, Zalewski. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Cristante, Smalling, Azmoun, Zeki Celik, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Joao Costa, El Sharawy. Allenatore: De Rossi

Reti: al 46′ pt Paixao, al 21′ st Lukaku

Ammonizioni: Beelen, Minteh, Llorente, Bove

Recupero: 2′ pt, 7′ st