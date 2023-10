Dopo la vittoria contro il Frosinone, Mourinho vuole dare continuità ai risultati visto che come detto da Paredes la squadra dopo Genoa vuole cambiare atteggiamento, e le prossime due(questa sera) e contro il Cagliari saranno fondamentali se non decisive.

Tanti i cambi per Mourinho, che schiera Celik a destra ed El Shaarawy a sinistra con il tandem davanti formato da Belotti e Lukaku. Parte subito forte però il Servette, che al 1′ sfiora il gol con Bedia, che dopo 26′ fa tremare la difesa giallorosso anche se il pallone sfiora il palo. La Roma però è ferma sulle gambe e all’11’ la squadra svizzera sfiora ancora il gol con Stevanovic. Si sveglia però la squadra di Mourinho, che è in trepidazione nella tribuna e ci prova in tutte le maniere con qualche accelerazione di El Shaarawy e con Lukaku. Ed è proprio il belga al 22′ che approfitta di un cross di Celik per spingere la palla in porta e porta in vantaggio la formazione giallorossa. La risposta della squadra svizzera è però immediata e fa tremare ancora la formazione di Mourinho, che al 43′ sfiora ancora il gol con El Shaarawy, bravo ad accentrarsi seppur con una pessima conclusione. La Roma ci prova ancora e nel finale di primo tempo è Belotti a servire Lukaku, con il tiro che però viene deviato in calcio d’angolo.

Pellegrini toccata e fuga

Inizia la ripresa e nemmeno il tempo di cominciare, che Pellegrini entrato al posto di Aouar, serve perfettamente con un assist al bacio Andrea Belotti che deve solo spingere in porta la palla del capitano giallorosso e siglare la rete del 2-0. Non è finita qui però perchè la Roma completa la festa con Lorenzo Pellegrini che al 52′ chiude i giochi all’Olimpico. Brutte notizie per i giallorossi però perchè Lorenzo Pellegrini, autore di un gol e di un assist ed entrato al 45′ deve uscire per uno scontro di gioco, e al suo posto ecco Pagano. Non è finita qui però perchè la Roma è scatenata e al 59′ Belotti si regala la doppietta grazie al gol su calcio d’angolo. Messo il risultato in cassaforte, Foti inserisce Karsdorp e Zalewski e fuori Lukaku e Mancini. Nel finale c’è spazio anche per D’Alessio, che sostituisce Bove anche se quello che conta di più è che la Roma torna alla vittoria e conquista la sua seconda vittoria in Europa league salendo a punteggio pieno.

TABELLINO:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (dal 18′ st Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove (dal 31′ st D’Alessio), Paredes, Aouar (dal 1′ st Pellegrini dal 19′ st Pagano), El Shaarawy; Lukaku (dal 18′ st Zalewski), Belotti. A disposizione: Rui Patricio, Boero, Karsdorp, Pellegrini, Dybala, Spinazzola, Zalewski, Pagano, Pisilli, Mannini, Joao Costa, D’Alessio. Allenatore: Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes (dal 18′ st Cognat), Ondouna, Kutesa (dal 18′ st Bolla); Crivelli (dal 18′ st Guillemenot), Bedia (dal 29′ st Douline). A disposizione: Centro, Besson, Cognat, Guillemenot, Henchoz, Douline, Diba, Ouattara, Simo, Touati, Bolla. Allenatore: Weiler

Reti: al 22′ pt Lukaku, al 1′ st Belotti, al 7′ st Pellegrini Lo., al 14′ st Belotti

Ammonizioni: Ondoua, Douline

Recupero: 1 minuto nel primo tempo e 3 nel secondo