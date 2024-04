Europa League: Roma-Milan, le ultime sulle formazioni

E’ la notte di Roma–Milan, in palio il passaggio del turno in Europa League. I giallorossi ospitano i rossoneri di Pioli, forti dell’1 a 0 dell’andata. Di fronte un Milan determinato a ribaltare il risultato, i milanesi vogliono far valere il DNA europeo del diavolo. La Roma pronta a confermare la vittoria dell’andata e a lanciarsi verso la tanto ambita finale di Dublino. Una sfida tutta italiana da non perdere.

Le formazioni di Roma e Milan

Probabile formazione Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.