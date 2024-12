Europa League: Tchaouna Dele-Bashiru e Pedro trascinano la Lazio (1-3) | All’Ajax non basta Traorè

La Johan Cruijff Arena fa da splendida cornice alla sfida tra Ajax e Lazio, valida per la 6a giornata della fase campionato dell’Europa League. La squadra di Baroni continua il suo percorso da protagonista in Europa, confermandosi imbattuta nella competizione con un bilancio impressionante: quattro vittorie nelle prime quattro partite e un pareggio per 0-0 contro il Ludogorets nell’ultimo turno. I biancocelesti occupano il secondo posto nel girone, alle spalle dell’Athletic Bilbao. Il momento è positivo anche in campionato, nonostante una battuta d’arresto contro il Parma. I biancocelesti si sono subito riscattati con due successi di prestigio contro il Napoli di Antonio Conte: il primo, un netto 3-1 che ha eliminato i partenopei dalla competizione, e il secondo, una vittoria di misura per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. In Serie A, la Lazio occupa il quinto posto, a soli tre punti dalla capolista Atalanta.

Situazione complicata invece per l’Ajax, che scivola al settimo posto nel girone unico europeo, fermo a 10 punti dopo la sconfitta per 2-0 subita contro la Real Sociedad a San Sebastian. I “Lancieri” stanno attraversando un momento delicato anche in Eredivisie, dove hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite. In campionato, l’Ajax è al terzo posto, dietro a PSV Eindhoven e Utrecht, rischiando di perdere terreno nella corsa al titolo.

Ajax-Lazio, un infinito Pedro incanta i biancocelesti

Ottimo avvio per la Lazio che passa avanti dopo appena 11′ grazie a Thaouna che sfrutta un bel filtrante di Pedro e col sinistro fa 1-0. Reazione immediata per i lancieri che sfiora il pari con Traorè che, sugli sviluppi da calcio angolo, colpisce di testa ma spara di poco a lato. Gli olandesi salgono di intensità e qualità nel gioco, non trovando tuttavia il gol. Partita caratterizzata da un elevato agonismo, testimoniato anche dalle 3 ammonizioni rimediate dai 22 in campo nel corso della prima frazione. Le squadre vanno a riposo sul parziale di 0-1. Inizio ripresa al cardiopalma prima con l’Ajax protagonista che al 46′ rimette in piedi la gara grazie ad un tap-in di Traorè. Dopo appena 6′ i laziali firmano il nuovo vantaggio: gran palla del neo entrato Zaccagni verso Dele-Bashiru che calcia violentemente verso la porta con Pasveer che sembra compiere un miracolo ma la goal line technology assengna la rete agli ospiti. Una super doppia parata di Pasveer su Tchaouna e Castellanos evita il tracollo alla squadra di casa. Al 77′ arriva il definitivo 3-1 per la Lazio grazie ad una perla di Pedro che sfrutta la sponda di Thaouna e col sinistro a giro segna una splendida rete.

Ajax-Lazio, il tabellino

1-3

Reti: 11’Tchaouna(L); 46′ Traorè(A); 52′ Dele-Bashiru; 77′ Pedro (L).

Ammoniti: 38′ Hato (A); 45+1′ Brobbey (A); 45+2′ Rovella(L); 46′ Pellegrini (L);

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch(78′ Gaaei), Šutalo, Baas, Hato; Berghuis(72′ Akpom), Henderson, Taylor(78′ Rasmussen); Traoré, Brobbey(72′ Weghorst), Godts(57′ Fitz-Jim). Allenatore: Francesco Farioli. A disposizione: Gorter, Ramaj, Gaaei, Akpom, Kaplan, van den Boomen, Rugani, Weghorst, Fitz-Jim, Rasmussen, Janse, Hlynsson

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari(46′ Marusic), Patric(73′ Gila), Gigot, Pellegrini(69′ Tavares); Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia(46′ Zaccagni), Pedro(88′ Guendouzi); Castellanos. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Guendouzi, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Nuno Tavares, Gila, Marušić