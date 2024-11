Baroni: “Partita da non sottovalutare. Zaccagni da valutare, Noslin lo scopriremo presto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato in vista della sfida di domani sera di Europa League.

Baroni: “Dele-Bashiru sarà imporante. Problema per Romagnoli”

La Lazio non ha mai vinto cinque volte di seguito in competizioni europee, è uno stimolo per voi? C’è il rischio di sottovalutare l’avversario? “Non lo contemplo, non si può sottovalutare la partita. È la partita più importante di Europa League, davanti ai nostri tifosi. Non c’è motivo. Dobbiamo passare da una grandissima prestazione, lo possiamo fare”.

Dele Bashiru mediano? Come prosegue la sua evoluzione? “Dele ha tanta energia, è un centrocampista che può giocare a tutto campo. Ha qualità, forza fisica, è un giocatore che sta crescendo, lo vedo negli allenamenti. Sarà un giocatore importante per noi. Ha avuto un piccolo problema, oggi abbiamo 2/3 ragazzi su cui fare delle valutazioni. Se sta bene può essere della gara”.

Domani può esserci un’occasione per Noslin, cosa si aspetta da lui? “Mi assumo la responsabilità. È un ragazzo giovane, arrivato in una piazza importante. Lui ha tanta disponibilità, io non gli ho creato le condizioni migliori per giocare. Per questo ora cercheremo di centrarlo in ciò che sa fare bene, presto lo scopriremo, ha grandissima qualità ed è un grande professionista. Ci sarà la possibilità di vederlo all’opera, purtroppo la squalifica l’ha penalizzato. Due ruoli li ha sicuri, domani potrebbe partire centrale. Lui tende ad accentrarsi, è molto bravo vicino alla porta. A me non piacciono gli esterni con piede sulla linea, laterali ci vanno i nostri terzini. Lui sa stare bene al centro”.

Giocatori da valutare? “Zaccagni ha preso una contusione. Anche Romagnoli ha avuto un piccolo problemino”.

Quant’è orgoglioso dal punto di vista personale del percorso? “Nel calcio non esiste l’io, esiste il noi. Ci sono tutti, da voi allo staff, alla squadra e alla società. Domani è una grande occasione per noi, la partita ci può avvicinare a un risultato importante. Ci occorre una grandissima prestazione, la squadra che affrontiamo è tosta. Dobbiamo rimanere concentrati”.

Quanto questa Lazio sta diventando una squadra europea? “Noi abbiamo una mentalità forte in Italia che ci contraddistingue in Europa. Giocare queste gare è bellissimo. È una grande opportunità per una crescita personale e collettiva che poi ti ritrovi dopo. Noi dobbiamo provare a essere competitivi in tutte le competizioni, lo dobbiamo a tutti. Al momento ci sono delle belle risposte da parte della Lazio e dalle altre in Europa”.

Come sta riuscendo a gestire i tre impegni? “Qui ho tanti giocatori bravi che devono andare in campo. Ho lanciato loro dei messaggi e li hanno recepiti. Stanno facendo tutti bene, mi dispiace lasciare fuori qualcuno a volte. Queste competizioni sono un’opportunità per tutti”.

La Lazio è arrivata al momento giusto della sua maturità o è un caso? “Non è un caso, è la squadra più forte che ho allenato. Credo che questa rosa abbia ancora ampi margini di miglioramento. La nostra cultura deve essere quella del lavoro”.