Dopo la vittoria contro il Bologna la Lazio si prepara al match contro il Ludogorets per la quinta giornata di Europa League. Mentre Baroni prepara gli ultimi dettagli tattici, per poi partecipare insieme a un giocatore alla conferenza stampa che si terrà domani a Formello alle ore 14:00, la società ha rilasciato il comunicato ufficiale.

Lazio – Ludogorets, il comunicato stampa:

Ecco riportato qui di seguito il comunicato:

“Domani, mercoledì 27 novembre, il tecnico biancoceleste Marco Baroni e un tesserato biancoceleste interverranno in conferenza stampa alle ore 14:00, presso la sala stampa presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello, per presentare la gara Lazio-Ludogorets, valida per la 5a giornata della prima fase della UEFA Europa League. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 15:30, presso l’S.S. Lazio Training Center di Formello, per l’allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti”

In questo modo la Lazio si prepara al prossimo impegno europeo, l’obiettivo dei biancocelesti è quello di rimanere in cima alla classifica per puntare all’Europa League.