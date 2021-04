L’Albania batte San Marino nella ripresa grazie a due calci d’angolo. Il San Marino di Varrella cambia due elementi rispetto alla sfida con l’Ungheria, schierando Simoncini e Tomassini (al debutto). Nel riscaldamento Edy Reja perde Memushaj. Al suo posto, Laci.

Cronaca



Il primo sussulto della gara è dei padroni di casa con Berardi che salta un paio di avversari, ma il tiro è facile preda di Strakosha. La prima parata dell’incontro la compie Benedettini al 14’ su un tiro di Hysaj che, solo davanti al portiere, non riesce ad indirizzare e tira centrale. Al 19’ ancora lavoro per Benedettini che riesce a disturbare Broja e guadagna rimessa dal fondo. L’Albania non riesce a trovare spazi e si affida alla fisicità dei giocatori, alzando palloni che in qualche occasione impensieriscono i padroni di casa. Al 37’, grazie ad una palla alta di Lenjani, Laci va a colpire, ma viene anticipato da Rossi, che concede angolo. Sugli sviluppi dell’azione, Bare carica il destro dal limite, ma la difesa respinge. L’ultima occasione è per l’Albania che, su punizione, non trova il gol.



Nella ripresa Reja fa due cambi e uno dei neoentrati, Uzuni, riesce a calciare in porta, trovando la respinta di Benedettini sulla quale si avventa Lenjani, che però colpisce male. L’Albania è in un buon momento e al 56’ sfiora il vantaggio sugli sviluppi di un angolo: Veseli spizza, ma Ajeti non riesce a colpire. San Marino ha poi un’occasione con Nanni che colpisce col destro dai 20 metri, ma il tiro è centrale e Strakosha controlla. Al 63’ l’Albania trova il vantaggio con Manaj che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si libera della difesa e colpisce di testa dal limite dell’area piccola. Gli ospiti cercano il raddoppio e all’83’ Hysaj, dopo un controllo ed un tiro fantastici, colpisce il palo. Poco dopo però il raddoppio arriva su angolo: Djimsiti incorna sulla traversa, Lenjani si avventa sul pallone e trova la deviazione vincente di Uzuni. L’Albania passa dunque conto un San Marino che ha lottato per tutta la partita, mettendo anche in difficoltà gli avversari.

Tabellino





European Qualifiers | San Marino-Albania 0-2



SAN MARINO [5-3-2]

E. Benedettini; Ma. Battistini (dall’80’ D’Addario), Fabbri, Simoncini, Rossi (dal 55’ Brolli), Palazzi (dall’80’ Ceccaroli); Tomassini (dal 55’ Lunadei), Golinucci (dal 64’ Grandoni), Mularoni; Nanni, Berardi

A disposizione: Stimac, S. Benedettini, Mi. Battistini, Zafferani, Conti, Hirsch, Zonzini

Allenatore: Franco Varrella



ALBANIA [3-5-2]

Strakosha; Ajeti, Djimsiti, Vaseli; Hysaj, Laci (dal 46’ Uzuni), Ramadani, Bare, Lenjani (dall’88’ Mitai); Manaj (dall’88’ Çikalleshi), Broja (dal 46’ Roshi)

A disposizione: Berisha, Selmani, Memolla, Kallaku, Hoxhallari, Doka, Çokaj

Allenatore: Edoardo Reja



Arbitro: Kai Erik Steen (NOR)

Assistenti: Jan Erik Engan e Anders Olav Dale (NOR)

Quarto Ufficiale: Rohit Sahhi (NOR)

Marcatori: 63’ Manaj, 84’ Uzuni

Ammoniti: Mularoni, Simoncini