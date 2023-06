Europeo Under 21: Italia-Francia, le ultimissime sulle formazioni

Azzurrini pronti all’esordio nell’Europeo di Romania e Georgia contro la Francia. Nicolato sceglie il 3-5-2: Carnesecchi tra i pali, Lovato accanto ai due atalantini Okoli e Scalvini in difesa, centrocampo affidato a Rovella, Ricci e Tonali, supportati da Bellanova e Udogie sulle fasce, in avanti il duo composto da Colombo e Cambiaghi. 4-2-3-1 per la Francia di Ripoll: Meslier in porta, difesa centrale con Badé e Lukeba, Larouci e il rossonero Kalulu terzini, Koné e Caqueret a centrocampo, il trio composto da Thuram, Barcola, Kalimuendo, dietro all’unica punta Gouiri.

Le probabili formazioni:

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Lovato, Scalvini; Bellanova, Rovella, Ricci, Tonali, Udogie; Colombo, Cambiaghi. Ct. Nicolato

Francia (4-2-3-1): Meslier; Kalulu, Badé, Lukeba, Larouci; Koné, Caqueret; Thuram, Barcola, Kalimuendo; Gouiri. Ct. Ripoll