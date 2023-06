Europeo Under 21: Italia-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurrini sfidano la Francia

Via all’Europeo Under 21 di Romania e Georgia: l’Italia di Nicolato sfida la Francia. Gli azzurrini militano nel gruppo D e sfideranno, oltre alla nazionale transalpina, Svizzera e Norvegia. L’Italia – pur essendo in vetta all’albo d’oro con cinque trofei, a pari merito con la Spagna – non vince la competizione da diciannove anni (Germania, 2004). La Francia, invece, ha vinto l’Europeo Under 21 in una sola occasione, nel 1988, battendo la Grecia, padrone di casa, in finale. Il match, in programma questa alle 20.45 alla Cluj-Arena di Cluj Napoca, in Romania, sarà visibile su RaiUno, e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

FRANCIA UNDER 21 (4-2-3-1): Meslier; Kalulu, Badé, Lukeba, Larouci; Koné, Caqueret, Thuram; Barcola, Kalimuendo, Gouiri. Ct. Ripoli