Ferrari, diminuito Gap con la McLaren

Miglioramenti importanti in casa Ferrari che sta continuando lo sviluppo dell’auto per gli ultimi Gp rimasti. La scuderia di Maranello ha ottenuto risultati importanti e si è avvicinata con prepotenza al terzo posto nella classifica costruttori, occupato dalla McLaren. Sono solo 4 i punti che separano i due team, ma la sensazione è che la Rossa è pronta a prendersi il gradino più basso del podio.

Certamente la scuderia inglese non sta vivendo un periodo semplice. Inoltre l’introduzione della Power Unit sulla monoposto di Carlos Sainz, aggiornata nell’ibrido, ha ottenuto gli effetti sperati. Ad Austin, in una gara dove entrambi i piloti del Cavallino non hanno dovuto scontare penalità in griglia, si è visto come la nuova power unit abbia consentito alla Scuderia di chiudere il gap dalla McLaren.

Norris sulla Ferrari: “Non abbiamo avuto lo stesso passo loro”

Un miglioramento che porterà alla conquista del terzo posto nella classifica costruttori, almeno questo sperano i tifosi. A sottolineare il grande passo avanti compiuto dal team di Maranello è stato Lando Norris. L’inglese, che ad Austin ha condotto una gara anonima, ha evidenziato come le SF21 di Leclerc e Sainz siano adesso nettamente superiori alle MCL35M.

Ecco le sue parole: “La Ferrari è stata chiaramente più veloce di noi. Forse non può sembrare così dato che Carlos è rimasto bloccato alle spalle di Daniel, ma se fosse riuscito a passarlo sarebbe scappato via come ha fatto Charles”.

Il pilota ha poi continuato: “Per tutto il weekend non abbiamo mai avuto lo stesso passo della Ferrari. Loro sono sicuramente in vantaggio al momento. Forse non hanno la monoposto più veloce su tutti i tracciati, ma è più consistente della nostra e più guidabile”.

“Questo però non cambia il nostro approccio. Cercheremo di spingere per restare davanti. Non è certamente quello che vogliamo giunti a questo punto della stagione, ma dobbiamo cercare di fare qualcosa per tornare davanti a loro” ha concluso Norris.