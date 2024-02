Fabiani chiarisce: “Partita persa non solo per colpa della terna arbitrale”

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, è uscito allo scoperto ai canali ufficiali del club per commentare la decisione di non far partecipare nessun rappresentante biancoceleste nella conferenza stampa post-Bologna: “Voglio ribadire un concetto: ho letto che il presidente ha indetto il silenzio stampa ma non è così. Si è scelto di non commentare la partita per non incorrere in situazioni sgradevoli perché c’era nervosismo e potremmo dire cose nel quale poi verremmo sanzionati”.

Fabiani: “Non è solo colpa degli arbitri se abbiamo perso”

Per quanto riguarda la partita col Bologna e l’arbitraggio ha risposto: “Al di là della giornata no della terna arbitrale, abbiamo perso la gara con due gol che potevamo tranquillamente evitare. Noi dobbiamo lavorare sui nostri errori. Alle giornate no della terna arbitrale, se sarà così valutata ma credo che le immagine credo le abbiano viste tutti quanti, devono pensarci le persone preposte e non noi. Non mi voglio sostituire a un arbitro. C’è un’entrata a martello su Patric, che poi deve lasciare il campo. Il pestone dato a Immobile non sanzionato. La spinta a Isaksen palese. E tanti altri piccoli episodi nella gestione della partita possono innervosire. Ma detto ciò, questo non può essere un alibi. Al netto di determinate situazioni che abbiamo visto tutti quanti, le immagini sono lì, però abbiamo anche preso due gol che potevamo evitare. Il nostro Provedel ci ha salvato tante volte in passato, addirittura ha segnato in Champions, ieri però c’è stato un pizzico di sfortuna che ci ha portato sull’1-1. E anche il secondo gol si poteva evitare. In questo non c’entra nulla il secondo gol, lo dobbiamo dire a chiare note”.