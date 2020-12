Fantacalcio, consigli decima giornata Serie A, chi schierare in porta

I consigli di fantacalcio validi per la decima giornata di Serie A. Quali portieri bisogna schierare, quali invece è meglio evitare

Archiviata la nona giornata per tutti i fantallenatori d’Italia è già tempo di pensare alla decima. Un turno che per quanto concerne gli estremi difensori non offre delle ampie garanzie e grandi sorpresa.

L’estremo difensore che promette meglio è senz’altro Handanovic, che in casa contro il Bologna potrebbe ottenere l’imbattibilità. Più imponderabile la situazione di Szczesny. Il derby col Torino nasconde mille incognite e un goal potrebbe anche subirlo. Rimane comunque tra i top di giornata.

Chi spunterà il ballottaggio tra Meret e Ospina sarà sicuramente tra le migliori opzioni di questo turno. La trasferta di Crotone non sempre essere troppo insidiosa per il Napoli. In Serie A però guai a dato per scontato le partite, anche quelle in apparenza semplici.

Tra i numeri 1 delle formazioni meno blasonate tra i migliori figurano Silvestri del Verona e Sepe del Parma. Gli impegni casalinghi contro Cagliari e Benevento lasciano buoni presagi anche se l’imbattibilità non è poi così scontata.

Fantacalcio, consigli decima giornata Serie A: portieri da evitare

Tra coloro che è meglio non schierare a questo giro ci sono i vari Cordaz, Sirigu e Skorupski. Le sfide proibitive che li aspettano potrebbero comportare una perdita importante di punti.

Anche Mirante e Consigli figurano tra i flop. Roma-Sassuolo è una sfida tra squadre che prediligono il gioco offensivo. Inoltre sono reduci dalle goleade incassate nella scorsa giornata.

Attenzione a Sportiello. Il portiere dell’Atalanta contro la rinvigorita Udinese può rappresentare un rischio. D’altronde la Dea quest’anno sta patendo non poco le fatiche della Champions League.

Il Genoa in porta ha deciso affidarsi a Paleari per sopperire all’assenza di Perin. A Firenze probabilmente toccherà di nuovo a lui, ma contro la viola reduce da due sconfitte consecutive mantenere la porta inviolata appare quanto mai arduo.