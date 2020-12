I consigli di Fantacalcio validi per l’undicesima giornata di Serie A. Quali difensori e centrocampisti schierare, quali invece è meglio evitare

L’undicesima giornata di Serie A non è affatto semplice per i fantallenatori. Tanti i dubbi da sciogliere in difesa e a centrocampo. Nel weekend a cavallo tra le fine delle coppe europee e il primo turno infrasettimanale della stagione probabilmente ci saranno diversi stravolgimenti e qualche giocatore solitamente certo del posto potrebbe riposare.

Non dovrebbe essere così per Federico Chiesa pronto a sgusciare sulla sinistra come suo solito. Contro il pericolante Genoa ci sono tutti i presupposti per ritornare a gonfiare la rete. Ci riuscirà?

Il Milan invece che dovrebbe recuperare Ibrahimovic fa leva sulla classe di Calhanoglu per scardinare la difesa del Parma. Il turco può portare bonus preziosi per chi ha la fortuna di averlo in rosa.

E il Napoli? Allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria sono diversi giocatori da tenere in considerazione. In difesa Manolas è in crescita ed è lontano parente di quello opaco visto nella passata stagione. Insieme a lui spazio a Zielinski e Politano. Quest’ultimo pur non partendo titolare in alcune circostanze si è rivelato molto efficace a partita in corso.

Perisic è invece quella carta a sorpresa in grado di poter dare quegli assist che possono spostare non poco gli equilibri. Cambiando completamente interprete, il Torino sulla trequarti recupera Lukic. A lui il compito di ispirare le punte Zaza e Belotti e magari di trovare quel goal con cui ha dimostrato di avere un discreto feeling.

Rimanendo in casa granata, Singo is on fire. Giampaolo nonostante il recupero di Vojvoda dovrebbe continuare a puntare sull’esterno ivoriano. Per completare il pacchetto arretrato due ottime scelte potrebbero essere Toljan che è pronto a riprendersi il suo posto sull’out di destra e Radu, che dopo la prova non brillante in Champions League ha voglia di riscatto in campionato.

Chiudono la mega carrellata dei top due centrocampisti che stanno ben figurando con la maglia del Sassuolo, nella fattispecie Locatelli e Djuricic.

Fantacalcio, consigli decima giornata Serie A: i flop in difesa e a centrocampo

Passando a coloro che almeno sulla carta sono meno affidabili per questa giornata potrebbero accusare la stanchezza degli impegni europei i centrocampisti centrali dell’Atalanta De Roon e Freuler.

I cagliaritani Rog e Marin potrebbero invece pagare dazio al cospetto del folto e qualitativo centrocampo dell’Inter. Non si prospetta una turno agevole nemmeno per Svanberg e Schouten. Nel confronto con Cristante e Pellegrini partono di gran lunga sfavoriti.

Il Verona va a giocare all’Olimpico contro la Lazio in piena emergenza difensiva. Il trio inedito Magnani, Lovato e Dawidowicz non sembra l’ideale per fronteggiare la qualità e la fantasia del centrocampo e dell’attacco biancoceleste.

Sicuramente sconsigliati i vari Goldaniga e Bani che al cospetto di Dybala e Ronaldo di certo non sono da bonus. Discorso identico per Hernani e Kurtic. Il Parma affronta la capolista Milan che con i suoi lottatori in mezzo al campo riesce spesso ad avere la meglio sull’avversario.