Nel post-partita del match col Sassuolo, a DAZN, ha parlato Felipe Anderson esprimendo così il suo punto di vista sulla stagione biancoceleste: “Quest’anno vedo una sfida maggiore, lo scorso anno siamo stati bravi ma ora tutti sanno della nostra bravura e quindi dobbiamo dare qualcosa di più. Dopo un brutto inizio ci stiamo riprendendo e sono contento per i numeri che ho avuto finora.”

Sul numero di gol e il rinnovo

Il brasiliano ha poi aggiunto: “Il mio obiettivo è di arrivare a 10 gol e vedere come va, però ho iniziato in ritardo a segnare e mi devo sbrigare. Il rinnovo sta procedendo, abbiamo avuto già un incontro e il rapporto con la società è ottimo. Voglio restare qui e quindi in futuro si delineerà tutto“.