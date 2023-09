Feralpisalò-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Feralpisalò-Pisa

Alle ore 14 allo stadio Garilli si gioca il match tra Feralpisalò e Pisa, due squadre in crisi di risultati, con i Leoni del Garda che sono alla ricerca della prima vittoria in Serie B, mentre il Pisa vuole i tre punti per avvicinarsi alla zona playoff.

La formazione di Vecchi è al gran completo, mentre Aquilani recupera Cracciolo in difesa e Torregrossa, ma deve rinunciare a D’Alessandro e M. Tramoni.

Le probabili formazioni

FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Bacchetti, Martella; Zennaro, Fiordilino, Balestrero; Parigini, La Mantia, Compagnon. All. Vecchi

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Valoti, Vignato; Mlakar. All. Aquilani

DOVE VEDERLA IN TV

Il match Feralpisalò-Pisa, con fischio d’inizio previsto alle ore 14:00 sabato 23 settembre 2023, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare a pagamento di Sky Sport e quella in streaming di DAZN.