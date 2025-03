Feyenoord – Inter, le ultimissime sulle formazioni

Non rientra Sommer, c’è ancora Martinez titolare nei nerazzurri. Difesa con Bisseck, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo Çalhanoğlu, coadiuvato da Barella e Mkhitaryan; Pavard e Dumfries sulle corsie laterali. In avanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram.

Feyenoord – Inter, le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Moussa, Redmond, Paixão. All. Van Persie.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Pavard, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.