Feyenoord-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Quattro i cambi per De Rossi rispetto all’ultima uscita contro l’Inter. Il tecnico giallorosso sceglie Llorente, dal 1′ al posto di Huijsen, al centro della difesa accanto a Mancini, con Karsdorp sulla corsia di destra e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo Bove e Pellegrini ai lati di Paredes. In avanti il tridente composto da Dybala, El Shaarawy e Lukaku.

Le probabili formazioni Feyenoord-Roma:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, van den Belt, Zerrouki; Stengs, Ueda, Paixao. All. Slot.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.