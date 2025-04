Finisce in parità tra Milan ed Inter il derby di andata di Coppa Italia

Finisce in parità a San Siro il derby di andata relativo alla semifinale di Coppa Italia, rossoneri in vantaggio di Abraham ad inizio secondo tempo, pareggio di Calhanoglu. Il Milan è parso sicuramente migliorato rispetto alla partita contro il Napoli, primi 15 minuti timidi poi il Diavolo ha iniziato a giocare, sopratutto sulla fascia sinistra con Leao e Theo Hernandez sicuramente sopra la sufficienza, l’Inter ha comunque creato occasioni con Correa e con Calhanoglu. Nella ripresa al primo possesso palla il Milan passa, passaggio per Abraham in area che inganna Bisseck ed in diagonale batte Martinez. Leao al 20′ ci prova in rovesciata, ma il tiro finisce fuori, poi arriva il pari di Calhanoglu con un bel tiro a fil di palo calciato da fuori area.

Il tabellino

Milan-Inter 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Jiménez (dal 24′ st Sottil), Pulisic (dal 30′ st Joao Felix), Leão; Abraham (dal 30′ st Gimenez). A disposizione.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori; Bondo; Chukwueze, Gimenez, João Félix, Jović, Sottil. Allenatore: Conceição.

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck (dal 14′ st Pavard) De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (dal 14′ st Mkhytaria), Çalhanoğlu, Barella, C. Augusto (dal 14′ st Zalewski); Thuram, Correa. A disposizione.: Di Gennaro, Sommer; Acerbi, Aidoo, Dimarco, Pavard, Re Cecconi; Mkhitaryan, Zalewski; Arnautović, Berenbruch, Lavelli. Allenatore:: Inzaghi.

Reti: al 2′ st Abraham, al 22′ Calhanoglu

Ammonizioni: Theo Hernandez, Acerbi, Biseck