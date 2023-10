Fiorentina-Cagliari, le ultimissime sulle formazioni

Italiano sceglie Terraciano tra i pali e lancia Ranieri in difesa, preferito a Martinez Quarta. Sulle fasce occasione per Kayode e Parisi, complice anche le condizioni non ottimali di Biraghi. Rivoluzione anche a centrocampo, turno di riposo per Arthur e Mandragora, affidato a Maxime Lopez e Duncan. Nuovo duello tra Beltran e Nzola per un posto dal 1′, con l’argentino che potrebbe avere la meglio. Dubbi anche per Claudio Ranieri: panchina per Luvumbo, accanto a Petagna ci sarà Oristanio.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Deiola, Azzi; Oristanio, Petagna. All. Ranieri.