Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Si conclude la settima giornata di Serie A: la Fiorentina ospita il Cagliari al Franchi. La formazione guidata da Italiano ha ottenuto 11 punti nelle sei gare disputate ad oggi. Nell’ultima uscita i viola hanno pareggiato per 1-1 contro il Frosinone. Di fronte: il Cagliari di Claudio Ranieri, ultimo in classifica. La squadra sarda ha raccolto soltanto due punti ed è stata sconfitta nelle ultime due gare da Milan e Atalanta. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251), e in streaming DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Nzola. All. Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Wieteska, Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello, Petagna, Luvumbo. All. Ranieri