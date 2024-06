Fiorentina: è fatta per Raffaele Palladino, settimana prossima l'annuncio

La Fiorentina punta su Raffaele Palladino

La Fiorentina ha scelto il successore di Vincenzo Italiano, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club Viola annuncerà nei prossimi giorni Raffaele Palladino che si è liberato dal Monza.

Ieri sera Palladino era a Firenze per incontrare la dirigenza della Fiorentina, che a quanto pare ha deciso di ingaggiarlo.

Insieme a Palladino era in corsa Alberto Aquilani, che attualmente ha un altro anno di contratto con il Pisa, ma che potrebbe lasciare il club nerazzurro per poter allenare in Serie A.