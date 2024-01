Fiorentina-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Domani sera alle 20:45 andrà di scena Fiorentina-Inter per la 22esima giornata di Serie A in diretta su “Dazn”. Out sia Barella che Calhanoglu per squalifica, giocherà Frattesi come mezz’ala. Per la viola out Biraghi per squalifica, torna Nico Gonzalez tra i convocati. La gara sarà diretta su Dazn.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikonè; Beltran. All. Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.