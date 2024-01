Fiorentina-Inter, le scelte di Italiano e Inzaghi | Le formazioni

Viola in campo con il 4-2-3-1. Esordio da titolare per Faraoni sulla fascia destra. Difesa con Milenkovic e Martinez Quarta centrali e Parisi a sinistra. In mezzo al campo Arthur e Duncan, alle spalle Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné sulla trequarti. In avanti il solo Beltran.

Inzaghi, senza Çalhanoğlu e Barella, fuori per squalifica, lancia Asllani, Mkhitaryan e Frattesi, supportati da Darmian e Dimarco sulle corsie laterali. Difesa a tre con Pavard, Bastoni e Acerbi. Attacco affidato ai soliti Lautaro Martinez e Thuram. Tra i pali c’è Sommer.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic. Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bastoni, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.