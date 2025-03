Fiorentina-Juventus, serve una svolta: a Firenze atteso anche Nico Gonzalez

La Juventus ha fatto di tutto per portare Nico Gonzalez via da Firenze. Adesso c’è bisogno di una prova di riscatto da ex. Non c’è più tempo da perdere, la stagione della Juve ha bisogno della svolta giusta. I segnali devono arrivare anche dai singoli giocatori.

Fiorentina-Juventus, il momento del riscatto per Nico Gonzalez

Una stagione così fallimentare non è stata causata solo dal tecnico e dalla società con il mercato estivo, anche i singoli giocatori hanno fatto la loro parte. L’argentino Nico Gonzalez è stato uno dei grandi colpi bianconeri che, sommato ai vari Douglas Luiz, Koopmeiners e altri, avevano fatto sognare il popolo juventino. Dov’è finito il vero Nico, quello delle grandi giocate con la maglia Viola? Mai avuto traccia, così l’attaccante è finito nel mirino. Fischi a ogni pallone sbagliato e al momento delle sostituzioni. Adesso si attende una reazione.

Il colpo estivo bianconero, è attualmente un flop. La Fiorentina ha fatto il vero colpo con 33 milioni (8 per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto) più 5 di bonus, oltre ad aver pescato il jolly con l’ex juventino Moise Kean. Questo weekend c’è il ritorno a Firenze da ex e chissà come sarà l’accoglienza dei suoi vecchi tifosi. E’ arrivato il momento del riscatto e di non sbagliare.