Fiorentina-Lazio, le scelte di Italiano e Sarri

Fiorentina in campo con il 4-2-3-1. Pochi dubbi per Italiano. Ranieri al centro della difesa con Milenkovic; panchina per Martinez Quarta. Sulla fascia destra c’è Biraghi, preferito a Parisi. In avanti Beltran, più di Belotti, supportato da Ikonè, Bonaventura e Nico Gonzalez. Dentro Casale e Lazzari per la Lazio, fuori Gila e Hysaj. Doppio ballottaggio in attacco: Immobile-Castellanos, Pedro-Isaksen. Nessun cambio a centrocampo: confermati Cataldi, Guendouzi e Luis Alberto.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayodè, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltràn. All. Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.