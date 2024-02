Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

In una giornata fatta di tanti scontri diretti tra salvezza ed Europa, ce n’è un altro che merita i riflettori addosso. Al Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Lazio con i biancocelesti che hanno giocato (e vinto) in settimana contro il Torino mentre i viola arrivano dal pareggio nel derby toscano contro l’Empoli ma hanno avuto una settimana intera per preparare al meglio la sfida. Il match sarà trasmesso sia da Sky che da DAZN lunedì 26 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri