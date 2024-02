Lotito: “Guendouzi scoperta mia, ma non gioca da solo. La Lazio ha bisogno di uno stadio da 50 mila posti”

Torna a parlare il presidente Lotito. Il patron biancoceleste ha detto la sua a 360 in merito al mercato, il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco e riguardo lo stadio.

Lotito: “I bigletti contro il Bayern sono evaporati”

Queste le parole riportate da Lalaziosiamonoi: “Non mi piace parlare dei singoli – spiega il presidente Lotito al Corriere della Sera -, perché Guendouzi non può vincere le partite da solo. Lui però l’ho preso io di persona. Vennero i dirigenti del Marsiglia a casa mia a Cortina per trattare. Non ha solo abilità tecniche significative, ma ha voglia di lavorare per la squadra. Ha passione. Gli piace emergere, mettendosi però al servizio degli altri. Si sta dimostrando un ragazzo umile. Ho sempre detto che per ottenere certi risultati bisogna essere uniti, compatti, determinati ed essere dotati di ferocia agonistica. Guendouzi incarna queste qualità.

I biglietti di Monaco? Loro stando in casa hanno il potere decisionale – commenta Lotito -. Abbiamo fatto presente che i 3200 biglietti che ci avevano inizialmente messo a disposizione erano evaporati e che i nostri tifosi erano insoddisfatti. Loro potrebbero concederne di più, ma giocando in casa dettano legge. Certo, il buon senso deve sempre prevalere. Il problema è che loro ovviamente tutelano i loro abbonati e puntano a portare la loro gente allo stadio. Specie perché la partita è delicata”.

Sulla questione stadio: “Il Flaminio? Il progetto per lo stadio deve essere chiaro e ben strutturato – afferma Lotito -. Ho chiesto a uno studio di architettura molto importante di seguire la faccenda perché non possiamo sbagliare nulla. La Juve col tempo si è resa conto che probabilmente avrebbe dovuto fare uno stadio più grande. Noi abbiamo circa 32mila abbonati e quindi non possiamo scendere sotto i 48-50mila posti. Rutelli, quando era sindaco, propose la demolizione del Flaminio. Decideranno gli esperti se ciò è necessario. La Lazio però ha bisogno di un impianto di circa 50mila spettatori, che sia coperto e che abbia spazio per i parcheggi. Se si dovesse riuscire a ristrutturare il Flaminio bene, altrimenti a Roma c’è un patrimonio culturale e artistico tale per il quale salvaguardare il catino non mi sembra fondamentale”.