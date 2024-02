Nuova avventura per Lotito? Il patron della Lazio mette gli occhi su un nuovo club

Il presidente della Lazio Claudio Lotito continua a muoversi nel mondo del calcio e guarda all’acquisizione di una nuova società. Come è stato reso noto nelle ultime ore dalla redazione di seried24.com, la politica regionale avrebbe proposto al patron biancoceleste la possibilità di rilevare il Barletta. La società infatti si trova in grande crisi: ci sono già stati dei primi contatti fra la dirigenza e l’entourage dell’imprenditore romano. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni per approfondire la trattativa. La situazione però resta complicata, anche se Lotito sembrerebbe essere il candidato numero uno alla presidenza del club. Chiusa da tempo l’esperienza con la Salernitana, ora il patron potrebbe immergersi in una nuova avventura.