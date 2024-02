Lazio, il piano di Lotito per tenersi stretto Felipe Anderson

Lotito non si è dato per vinto e sta inseguendo sempre più forte Felipe Anderson e la Juventus, che attualmente è sempre in vantaggio per chiudere l’acquisto a zero.

Lazio, le mosse di Lotito

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha incaricato il ds Fabiani di stabilire nuovi contatti con la sorella-manager del brasiliano, Juliana Gomez. I nuovi colloqui potrebbero avvenire a breve. L’offerta del presidente è ferma a 3,5 milioni di euro (bonus compresi) fino al 2027. Non è previsto alcun aumento di stipendio, ma al momento non c’è nulla di deciso. Lotito non vuole perdere Felipe e vuole cercare di ottenere il suo sì fino a quando il suo matrimonio con i bianconeri non sarà ufficiale.