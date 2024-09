Fiorentina-Lazio, le scelte di Palladino e Baroni

Manca sempre meno alla sfida del Franchi delle 12:30 dove si affrontano Fiorentina e Lazio in un match che prevede gol e grandi giocate anche grazie alla filosofia dei due tecnici. Partita da ex per Cataldi e Castrovilli, che torna a Firenze da avversario.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Gosens; Bove, Colpani; Kean. All.: Palladino.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.