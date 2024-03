Fiorentina-Milan, numeri e statistiche | Le probabili formazioni

Fiorentina–Milan, partita fondamentale per i rossoneri di Pioli. Matematicamente ancora in corsa per lo scudetto, i rossoneri cercano i tre punti al Franchi contro la Fiorentina di Italiano. Evitare la vittoria del tricolore nel derby da parte dell’Inter tra gli obiettivi rossoneri, con in testa la doppia sfida di Europa League con la Roma. Una sfida importante per i ragazzi di Stefano Pioli contro una Fiorentina desiderosa di far punti.

Probabili formazioni Fiorentina-Milan, le possibili scelte di Italiano e Pioli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

STATISTICHE DELLA PARTITA

Il risultato più frequente tra Fiorentina e Milan, quando Fiorentina è la squadra di casa, è 1-2. Sono quattro le partite terminate con questo risultato.

Il risultato più frequente tra Fiorentina e Milan è 0-1. 7 partite sono terminate con questo risultato.

Nelle ultime 27 partite con Fiorentina che giocava in casa, Fiorentina ha vinto 9 volte, pareggiandone 9, mentre Milan ne ha vinte 9. La differenza reti è di 37-33 in favore di Fiorentina.

Durante gli ultimi 55 incontri, Fiorentina ha vinto 17 gare, pareggiando 13, mentre Milan ha vinto 25 volte. La differenza reti è 80-65 in favore di Milan.