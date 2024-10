Fiorentina – Roma, le ultimissime dal Franchi | Le formazioni

Tutto pronto per Fiorentina – Roma, i giallorossi di Juric fanno visita alla viola di Palladino, una sfida con tre punti pesantissimi in palio. Fiorentina con Kean e Bove pronti a metter in difficoltà la retroguardia giallorossa, la Roma punta su Dovbyk e Dybala.

Fiorentina – Roma, le formazioni

FIORENTINA: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

All.: Palladino.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

All.: Juric.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Passeri – Costanzo. IV uomo: Zufferli. VAR: Chiffi. AVAR: Massa.