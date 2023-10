Intervistato a TV Play, Pasquale Foggia, ex ds di Roma e Benevento ha parlato del punto fatto sulla Roma. Queste le sue parole: “Sono due allenatori che amano giocare a calcio, con concetti totalmente diversi dal calcio italiano. Sarà uno spettacolo per chi vedrà la gara dal vivo e per chi la vedrà dalla tv”.

E poi ancora: “La Fiorentina ha perso qualche giocatore importante dietro, quando smuovi il reparto è lunga ritrovare solidità. La Lazio davanti è molto pericolosa, i viola dovranno stare attenti molto di più dietro che in attacco”.