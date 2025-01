Follia Rebic, festa Cagliari col Lecce (4-1). Tante occasioni per il Parma ma super Stankovic, col Venezia termina 1-1

Il Cagliari trova una preziosa vittoria davanti ai propri tifosi contro il Lecce dopo essere stata sotto nel punteggio. Al 42′ Pierotti trova il gol del vantaggio pugliese sul cross di Morente deviato da Zappa. Nella ripresa alza i giri del motore la squadra di casa che inizia a macinare occasioni quando al 60′ Gaetano finalizza uno splendido uno-due con Deiola col destro sotto la traversa. Cinque minuti dopo la ribalta il Cagliari con Luperto sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 73′ ingenuità di Rebic che si fa lasciare andare alla frustrazione e viene espulso per condotta violenta da Sacchi in seguito a un pestone giudicato volontario su Mina del croato. Al 80′ con Zortea di testa e tre minuti dopo con un capolavoro di Obert i rossoblu chiudono definitivamente la sfida.

Pari e patta tra Parma e Venezia al Tardini

Tante occasioni per il Parma durante la partita ma a decidere il risultato sono solamente due rigori, uno per parte. Al 20′ Forneau va al Var per un intervento in ritardo di Keita su Yeboah in area. Pohjanpalo dal dischetto non sbaglia. Nella ripresa al 56′ Hernani trasforma il rigore del pari dopo il fallo di Candela su Camara. Un punto a testa per le due squadre che non muovono la classifica.