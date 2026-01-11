Follie Banda e Gaspar condannano il Lecce. Il Parma espugna 1-2 il Via del Mare

Nel lunch match domenicale tra Lecce e Parma al Via del Mare la spunta gli uomini di Cuesta. Buon primo tempo del Lecce che gioca meglio e trova il gol con Stulic dopo appena 51 secondi. La partita cambia totalmente al 57′ quando tramite OFR Marinelli espelle Banda per un brutto fallo su Del Prato con il piede a martello sulla caviglia del terzino gialloblu. Al 64′ il Parma pareggia con un cross di Bernabè in area e la deviazione sfortunata di Tiago Gabriel a sorprendere Falcone. Al 72′ Pellegrino fa 1-2 di testa sull’angolo battuto da Bernabè e la partita termina con la follia al 92′ di Gaspar che perde la testa dopo un fallo fischiato da Marinelli e rifila un calcio a Pellegrino venendo espulso. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per il Parma che lascia il Lecce a +4 sulla zona retrocessione con Verona, Genoa e Fiorentina che devono ancora giocare.

Tabellino del match

Reti: 1′ Stulic, 64′ aut. Tiago Gabriel, 72′ Pellegrino

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (78′ Sottil); Ramadani (78′ Coulibaly), Maleh (78′ Gandelman); Pierotti (54′ N’Dri), Kaba, Banda; Stulic (65′ Gallo). All. Di Francesco

PARMA (4-3-3): Corvi; Del Prato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè (81′ Ordonez), Keita (63′ Estevez), Sorensen; Oristanio (85′ Britschgi), Pellegrino, Ondrejka (80′ Benedyzcak). All. Cuesta

Ammoniti: 23′ Pierotti, 55′ Ramadani, 62′ Kaba, 69′ Del Prato

Espulsi: 57′ Banda, 92′ Gaspar